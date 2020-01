Viterbo, niente perizia psichiatrica per Michael Aaron Pang assassino reo confesso di Norveo Fedeli

No alla perizia psichiatrica e al rito abbreviato per Pang. Si è aperto questa mattina 13 gennaio il processo per l'omicidio di Norveo Fedeli. Sul banco degli imputati il 22enne statunitense (presente in aula) accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Proprio perché gli viene contestato un reato per il quale si prevede la pena del carcere a vita, non ha potuto richiedere il rito abbreviato e puntare allo sconto di pena di un terzo.

Su questo punto la difesa di Pang (l'avvocato Remigio Sicilia) aveva rinnovato la richiesta di poter celebrare il processo con il rito alternativo nonostante il no arrivato dal gip a fine dicembre. In sostanza si chiedeva alla corte di sollevare una questione di incostituzionalità. In fase preliminare è stata chiesta, sempre dalla difesa, una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua capacità di sostenere il processo. Entrambe le richieste sono state rigettate dalla Corte d'Assise al termine di una camera di consiglio andata avanti per oltre due ore.

