Viterbo, la difesa di Landolfi sfida la Procura e chiede gli atti di quattro casi di morte in casa

Caso Sestina, a pochi giorni dall’inizio del processo la difesa di Andrea Landolfi, accusato di aver ucciso la ragazza gettandola dalle scale, passa al contrattacco puntando sulla tesi dell’incidente domestico. L’avvocato Giacomo Marini ha presentato un’istanza alla Corte d’Assise nella quale si chiede di acquisire i documenti di quattro casi di persone morte in casa avvenuti negli ultimi anni nella Tuscia, tutti catalogate come incidenti. Si tratta del decesso di Saro Bocci avvenuto a Vetralla il 9 novembre del 2012 in seguito a una caduta dalle scale. Stessa causa che provocò la morte di Edelvise Torquati a Tarquinia il 21 novembre dello stesso anno. Inoltre il legale chiede di acquisire i documenti relativi alle indagini sulla morte di una bambina di 2 anni avvenuta lo scorso anno a Vetralla e quelli del decesso di Katerina Sarna trovata senza vita in casa a Vasanello lo scorso luglio. L’intenzione sembra proprio quella di voler dimostrare che anche quello che è avvenuto la notte tra il 3 e il 4 febbraio nell’abitazione della nonna di Landolfi è stato un incidente. Per la Procura il pugile dilettante avrebbe sollevato la ragazza facendola cadere dall’alto in fondo alle scale. A dimostrazione di questa tesi ci sarebbero i referti dell’autopsia che escludono un rotolamento del corpo lungo le scale. Ma Landolfi ha sempre sostenuto, invece, che si è trattato di una fatalità: stavano facendo pace dopo un litigio, hanno perso l’equilibrio insieme e sono caduti. “Ora il dado è tratto”, dice l’avvocato Marini che aggiunge: “faremo di tutto per dimostrare che Andrea dice la verità”. La sfida alla Procura è, insomma, aperta e il primo round è in programma il 20 gennaio. Il legale ha chiesto di poter discutere oralmente già dalla fase dell’ammissione prove, intanto ha presentato la sua lista testimoni.

Ci sono, come annunciato nei giorni scorsi, l’ex pugile Nino Benvenuti e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Inoltre viene chiesto di ascoltare gli allenatori Dejan Zivkovic e Fabio Bentivegna. Inoltre ci sono il padre di Landolfi, una zia, una cugina, una ragazza con la quale ha avuto una relazione in passato, un uomo di Ronciglione che può riferire circa la caduta in casa della nonna pochi giorni prima del fatto, una collega di lavoro e un conoscente.

Inoltre sono stati nominati ufficialmente i due consulenti che entreranno nel pool difensivo: si tratta della criminologa Annamaria Canale e dello psichiatra Alessandro Meluzzi. Quest’ultimo dovrebbe mettere in discussione le modalità con le quali è stata raccolta la testimonianza del figlio di Landolfi, di soli 5 anni. Tra difesa, accusa e parte civile dovrebbero essere circa 80 i testimoni inseriti nelle varie liste.