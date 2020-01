Viterbo, 8 e 6 mesi al nigeriano che tentò di portare una bambina in Germania spacciandosi per il padre

Cercò di portare in Germania un bambina di 10 anni spacciandosi per il padre. La Corte d’assise d’appello di Roma ha condannato a otto anni e sei mesi un quarantenne nigeriano che nel febbraio del 2017, quando era ospite del centro richiedenti asilo di via Emilio Bianchi, cercò di far espatriare con l’inganno la piccola che da mesi si era inserita nelle scuole del capoluogo.

L’uomo fu arrestato proprio grazie al coraggio della bambina, non volendo lasciare Viterbo, riuscì a dare l’allarme tramite una telefonata. La piccola, da quello che ipotizzarono gli inquirenti all’epoca, era stata venduta in Africa. Grazie a quella telefonata partirono delle ricerche su scala internazionale.

Quando l’uomo e la bambina furono fermati, stavano per entrare in Svizzera e furono trovati privi di documenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti da Viterbo erano andati a Roma per poi raggiungere il confine dopo aver fatto tappa a Milano e Como.

Il nigeriano fu arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta di minorenni.