Viterbo, carabiniere preso a sprangate dai malviventi mentre rientrava a casa a Oriolo Romano

Tenta di fermare i ladri che fuggivano dalla finestra di della sua abitazione e viene preso a sprangate. E' accaduto a Oriolo Romano mercoledì sera e la vittima è un carabiniere.

I ladri sono entrati in azione poco prima di cena in via delle Cerase. Il carabiniere, fuori servizio, ha provato a inseguire i malviventi ma è stato colpito in testa con una spranga di ferro.

Per approfondire leggi anche: Poliziotta picchiata dai ladri



Sul caso indaga il nucleo investigativo dei carabinieri. Si sta cercando di capire se ci sono legami con il furto, sempre con aggressione, ai danni di una poliziotta avvenuto 24 ore prima nella vicina Vejano.