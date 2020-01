Viterbo, poliziotta sorprende i ladri dentro casa a Vejano e viene massacrata a colpi di cacciavite

Sorprende i ladri che fuggivano dopo aver rubato nel suo appartamento e viene massacrata a colpi di cacciavite. La vittima, una donna di 50 anni, è un'agente di polizia in forza alla Questura di Viterbo. E' accaduto martedì sera in un condominio di Vejano.

I ladri erano in due a alla vista della donna, che stava salendo le scale, l'hanno scaraventata a terra facendola sbattere contro una vaso. Poi l'hanno colpita più volte alla testa con un cacciavite. La donna è stata trasportata al pronto soccorso con ferite alla testa e quattro costole rotte.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale e gli agenti della squadra mobile alla quale è stata affidata l'indagine. I ladri avrebbero svuotato una cassaforte per poi fuggire a bordo di una Fiat Bravo.