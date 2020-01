Viterbo, hashish alla ragazza di 17 anni volata dalla finestra a Roma: una chat inchioda il presunto pusher

Una chat inchioda il presunto pusher che avrebbe venduto dell’hashish a Laura Chirica, la 17enne di Montecchio precipitata dalla finestra di un palazzo di piazza Bologna a Roma il giorno di San Valentino di due anni fa. E’ agli atti del processo a carico di un ventenne di Montefiascone, L. B. le iniziali, che si è aperto davanti al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone (a latere Elisabetta Massini e Roberto Colonnello). Il giovane è accusato di detenzione ai fini dello spaccio aggravato dalla minore età dell’acquirente. Secondo le indagini portate avanti all’epoca dal commissariato di polizia di Orvieto avrebbe ceduto hashish, in cambio di 750 euro, alla diciassettenne che poi precipitò, morendo, a Roma.

Tutto è legato alla chat scoperta nel cellulare che fu sequestrato all’imputato dai carabinieri il 27 febbraio del 2017 dopo che il ragazzo era stato arrestato perché trovato in possesso di hashish a San Lorenzo Nuovo. Per quell’operazione è in corso un processo davanti al giudice monocratico Silvia Mattei, ma durante le indagini emerse dell’altro. Il carabiniere che analizzò il cellulare scaricò 19 foto di interesse investigativo e una chat tra l’imputato e una ragazza che nella rubrica era archiviata come “Scemotta”. Il numero abbinato a quel nomignolo era quello della giovane che era morta pochi giorni prima a Roma. Per questo gli atti con la chat - messaggi dal 19 dicembre 2016 fino al 14 febbraio dell’anno successivo - furono inviati alla polizia che indagava su quel fatto. L’ispettore Sandro Livi del commissariato di Orvieto, che ha deposto ieri in tribunale, ha riferito che si è arrivati a ipotizzare lo scambio di droga tra la ragazza e il giovane di Montefiascone, sia attraverso l’analisi della chat che attraverso dei messaggi scambiati tra la sorella della vittima e una sua amica. Messaggi dove si sarebbe fatto esplicito riferimento all’imputato.

Per approfondire leggi anche: Hashish a studentessa che poi morì: a processo



Il difensore del giovane di Montefiascone (l’avvocato Marco Valerio Mazzatosta) ha chiesto di non far entrare gli atti relativi alla chat nel fascicolo processuale perché in realtà sono riferiti a un altro procedimento, ossia quello per spaccio semplice in corso davanti al giudice monocratico. Il pm Chiara Capezzuto ha invece chiesto l’acquisizione di questi atti. I giudici hanno disposto il sequestro del cellulare e rinviato il processo al 6 maggio per ascoltare gli ultimi testimoni.

Laura Chirica, studentessa di 17 anni dell’istituto alberghiero di Orvieto, è precipitata dalla finestra al secondo piano di un palazzo di piazza Bologna a Roma il 14 febbraio ed è deceduta il giorno successivo al Policlinico Umberto I. L’indagine fu archiviata come suicidio, ma la famiglia della giovane non si è data mai per vinta. Per loro è stata uccisa. Del caso si è occupata a più riprese la trasmissione “Chi l’ha visto?”. A luglio la Procura di Roma ha riaperto le indagini.