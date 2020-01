Viterbo, guerra tra i dottori di Vitorchiano per i mutuati: in due alla sbarra per abuso d'ufficio

La guerra tra i medici condotti di Vitorchiano finisce in tribunale. E’ entrato nel vivo , davanti al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone, il processo a carico di due camici bianchi che devono rispondere di abuso d’ufficio. Si tratta del dottore Fabio Maria Chizi, per oltre 40 anni medico condotto in paese con un archivio di 1.300 mutuati, e del suo “erede”, il dottor Ernesto Di Benedetto. Tutto nasce nel 2013 quando il primo era vicino alla pensione. Proprio in quei mesi, secondo l’accusa (il pm è la dottoressa Chiara Capezzuto), sarebbe partita l’operazione per far transitare gran parte dei pazienti di Chizi a Di Benedetto anche attraverso una serie di deleghe che venivano firmate dai mutuati. Alla fine, da quello che emerso durante le testimonianze rese in aula ieri, circa un migliaio scelsero il medico che, almeno in un primo tempo, avrebbe continuato ad operare nello studio dello storico camice bianco di Vitorchiano. Un’operazione che tuttavia non passò inosservata e generò la reazione della concorrenza. In particolare il dottor Giuseppe Bagnato, all’epoca vicesindaco del paese, che inviò una lettera all’ordine dei medici chiedendo un parere sulla pratica delle deleghe che, a suo dire, lo stava danneggiando. “Erano voci di paese”, ha riferito in aula aggiungendo: “In pochi giorni c’era stato un alto numero di deleghe presentate alla Asl”. Ma i rapporti tra Chizi e Di Benedetto si guastarono dopo poche settimane tanto che il secondo accusò poi lo storico medico condotto di pilotare parte dei suoi pazienti, tra le quali un centinaio di suore di clausura, verso l’altro studio di Vitorchiano, quello guidato dal dottor Vincenzo Brinchi.

Iniziò una battaglia fatta di lettere, esposti e denunce che ha coinvolto il comitato per i medici di famiglia della Asl, il sindacato di categoria e l’ordine dei medici e finita con dei provvedimenti disciplinari contro i due medici litiganti. Ma tutto il trambusto ha poi generato la notizia di reato che ha portato Chizi e Di Benedetto davanti ai giudici.

Sono stati ascoltati in aula i loro colleghi Bagnato e Brinchi, la segretaria che lavorava nello studio che prima era stato di Chizi e poi di Di Benedetto, il presidente del sindacato di categoria dei medici di base (all’epoca segretario a Viterbo) Luciano Sordini, il presidente dell’ordine dei medici provinciale Antonio Maria Lanzetti e un paziente che in poco tempo cambiò due volte medico e che all’epoca sostenne in una lettera di essere stato consigliato dal dottor Chizi.

Prossima udienza in aprile quando saranno ascoltati numerosi pazienti dello studio citati dal pm. Poi sarà la volta di quelli indicati dai difensori: l’avvocato Roberto Massatani (per Chizi) e Paolo Casini (per Di Benedetto).