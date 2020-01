Viterbo, macedone arrestato dai carabinieri a Capranica: deve scontare sei mesi per spaccio

I carabinieri della stazione di Capranica, hanno arrestato su esecuzione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Viterbo, un uomo di circa 50 anni originario della Macedonia , perché a seguito di precedenti indagini eseguite dalla stazione, è risultato essere responsabile di passate azioni di spaccio, per cui è stato condannato ad una pena di sei mesi di reclusione.

Per approfondire leggi anche: Deve scontare una pena per spaccio, in carcere