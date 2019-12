Il Pd: "Da Giulivi battute imbarazzanti"

Invece dei distensivi auguri di fine anno la conferenza del primo cittadino Giulivi suscita un vespaio: i gestori degli stabilimenti balneari si dicono amareggiati dalle parole del sindaco e sperano ancora in un 2020 all’insegna del dialogo. Il Pd locale invece spara a zero e definisce “imbarazzanti” le dichiarazioni di Giulivi su quanto sta accadendo in città: le mareggiate; il presepe vivente; la manutenzione ordinaria delle strade; l’igiene urbana.

“A poche ore dalla sua elezione Giulivi lo aveva annunciato – tuonano dal Pd – che non sarebbe stato il sindaco di tutti. Oggi ne abbiamo la riprova. Imbarazzanti le sue parole in conferenza stampa: si deduce che la collaborazione con un’amministrazione che impone e non dialoga diventi sempre più difficile. Le parole del sindaco lasciano poco spazio all’interpretazione: al lido è colpa dei gestori se le recenti mareggiate hanno divorato il litorale, e mentre questi affrontano le difficoltà dovute alle mareggiate il sindaco si concede una battuta: ‘che chiederà aiuto in Vaticano per spostare le mareggiate’. Su questo no comment”.