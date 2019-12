Viterbo, camion in fiamme lungo la Superstrada vicino allo svincolo per Orte

Incendio questa mattina intorno alle 11 sulla Superstrada Orte-Viterbo in direzione Terni. Poco prima dello svincolo per Orte, sul viadotto che sovrasta la cittadina il rimorchio di un mezzo pesante che trasportava cemento ha preso fuoco.

Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e gli agenti della polizia stradale. Le fiamme sono state spente in pochi minuti e l'area è stata messa in sicurezza. Per circa un'ora la Superstrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e il traffico deviato nelle strade interne con uscita obbligatoria a Soriano/Chia. La strada in direzione Viterbo è stata riaperta normalmente mentre in direzione Orte si circola, solo da pochi minuti, solo su una corsia. Si è in attesa dell'intervento di un mezzo speciale per rimuovere il rimorchio del camion andato a fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 7 uomini e 2 mezzi. Il traffico è stato bloccato per quasi un'ora e si è formata una lunga coda.