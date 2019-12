Viterbo, ritrovato il carroattrezzi utilizzato dai ladri per assaltare due distributori di benzina

Il carroattrezzi utilizzato per scardinare la colonnina del self service dell’area di servizio lungo la Superstrada la notte di Santo Stefano è stato ritrovato vicino appena fuori dallo svincolo di Vitorchiano. Come era prevedibile i malviventi entrati in azione per rubare nel distributore Tamoil lo hanno abbandonato poco dopo il colpo.

Da quello che hanno accertato i carabinieri era stato rubato la sera del 26 dicembre in un’officina di Vitorchiano. Sono in corso accertamenti per capire se i malviventi hanno lasciato tracce nell’abitacolo. Intanto si sta indagando per capire se ci sono legami con il colpo fallito, la stessa notte, in una stazione di servizio di Vasanello. Come a Vitorchiano i ladri sono stati ripresi dalle telecamere.