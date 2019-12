Viterbo, pedone investito sulla Cassia a Vetralla: è ricoverato a Belcolle e dovrà essere operato

La scarsa illuminazione stradale miete ancora vittime: investito un quarantunenne sabato sera a Vetralla, sulla Cassia nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale Vetrallese. Ricoverato a Belcolle con prognosi riservata non sarebbe in pericolo di vita, ma non è in grado di parlare e deve essere sottoposto ad operazione chirurgica.

A destra l'incrocio con la strada provinciale Vetrallese che porta a Tuscania e l'azienda morente di Farnese Pneumatici, con l'insegna ancora accesa distante un centinaio di metri dalla strada, a sinistra il frantoio Paolocci e qualche abitazione. In mezzo l'asfalto bagnato, nero, senza marciapiede, senza lampioni. Questo il teatro dell'investimento avvenuto sabato 28 dicembre, alle 20:15 circa.

Dopo il militare in pensione deceduto a seguito di investimento poche settimane fa in strada Filante, a Viterbo un altro pedone finisce a terra colpito da una macchina, questa volta nel territorio vetrallese ma le condizioni di sicurezza della strada potrebbero aver contribuito anche questa volta all'incidente. Circa un anno e mezzo fa un ospite del centro di accoglienza per migranti, a qualche chilometro di distanza, era finito in ospedale a seguito di investimento. Anche allora strada buia e marciapiede inesistente.

È sabato sera, in pieno clima natalizio, intorno all'ora di cena: una Fiat Panda, proveniente dalla cittadina e diretta verso Viterbo, guidata da un vetrallese di 48 anni, dopo aver svoltato la curva sulla strada statale Cassia ha colpito il pedone, un cittadino di quarantun anni di nazionalità rumena residente a Castelnuovo di Porto, Roma. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, non si sa cosa facesse la vittima in quel punto, di sera e così lontano da casa propria. Non sarebbe in grado ancora di parlare, nonostante sia cosciente e non sia intubato, e a breve dovrebbe essere sottoposto ad operazione chirurgica ortopedica. Il vetrallese alla guida appena resosi conto dell'accaduto ha avvisato il 112 e il 118 ed ha atteso sul posto i mezzi di soccorso. A intervenire la sezione di Polizia Stradale di Viterbo e un'ambulanza che ha trasportato la vittima al pronto soccorso di Belcolle. L'incidente non ha causato ripercussioni sul traffico visto lo scarso afflusso di automobili. L'intervento degli organi di soccorso è stato ultimato intorno alle 22:30. Nessun abitante del posto, a quanto riferiscono gli stessi, conoscerebbe la vittima, ne avrebbe visto niente.