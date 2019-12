Viterbo, turisti cacciati in malo modo dal Bullicame il giorno di Natale

Cacciati in malo modo dal Bullicame il giorno di Natale. A denunciare il fatto, sulla pagina Facebook del gruppo “Viterbo centro storico chiuso”, alcuni turisti del Nord Italia che giunti all’ingresso del parco intorno alle 11 si sono trovati di fronte uno dei custodi che, “in modo maleducato ci ha ricordato che era Natale e che il parco era chiuso”. Immediate le reazioni dei viterbesi: “Che senso ha metterci un guardiano se poi anziché controllare caccia la gente di sua iniziativa?”.

L’assessore al Termalismo Enrico Contardo allarga le braccia: “Da anni c’è una convenzione con un gruppo di pensionati che si occupa della sorveglianza dell’area. Forse il 25 era Natale anche per loro”. Punti di vista. Come quello di chi sostiene che una città che punta a diventare turistica e termale non dovrebbe permettersi di tenere chiuso uno dei suoi più famosi luoghi, citato da Dante Alighieri nell’Inferno. Ma tant’è. Contardo assicura che, al di là dell’episodio natalizio, il degrado del Bullicame ha ormai i giorni contati. “Il progetto di risistemazione del parco è pronto e attualmente al vaglio della Soprintendenza - spiega il vicesindaco -. Prevede la realizzazione di tettoie, il dimezzamento di una delle vasche, un impianto di illuminazione, la videosorveglianza e la sistemazione del parcheggio. La spesa prevista è di 120 mila euro, finanziata con un mutuo garantito dagli introiti della tassa di soggiorno. Stiamo inoltre mettendo in piedi una convenzione con l’Orto botanico, che si occuperà della gestione dell’area verde”. Conditio sine qua non per la rinascita del Bullicame è però il ritorno dell'acqua termale, attualmente ridotta ai minimi termini dopo l’intervento non autorizzato eseguito il 25 novembre 2014 dalla Gestervit, proprietaria delle vicine Terme Salus, al pozzo San Valentino. E’ in corso di aggiudicazione l’appalto per i lavori di apertura del pozzo Sant’Albino che, creando una fonte alternativa per le Terme Salus, consentirà la chiusura del San Valentino con il ripristino del livello della callara. La Gestervit è l'unica società che ha partecipato alla gara ma, a causa del contenzioso legale con il Comune, si è reso necessario un soccorso istruttorio per poter procedere all’affidamento.