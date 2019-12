In sella a un mulo sul Tratturo Magno

Il Tratturo Magno, il percorso della transumanza più lungo d’Italia, che con i suoi 240 chilometri unisce Foggia a L’Aquila, è da pochi giorni patrimonio immateriale dell’Unesco. Un riconoscimento che in qualche modo è anche un po’ viterbese, o meglio, sutrino. E’ a Sutri, infatti, che vive Peach, mula di tre anni, protagonista di una vera e propria impresa. Dopo decenni, infatti, è il primo quadrupede ad averlo percorso per intero, contribuendo alla riscoperta del cammino che per millenni hanno compiuto i pastori che da Foggia portavano le greggi fino in Abruzzo. Ad accompagnare Peach, il suo padrone, nepesino giramondo per lavoro. L’idea è nata dalla passione del proprietario per gli animali, per l’avventura e per Gabriele D’Annunzio. “Settembre andiamo è tempo di migrare”, sono i celebri versi della poesia “I pastori”, composta nel 1903 da Gabriele D’Annunzio, e ancora: “Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d’acqua natia rimanga né cuori esuli a conforto…”. Versi che hanno reso famoso il percorso. Una passione che ha messo in contatto Hermes con Pierluigi Imperiale, direttore del servizio veterinario della Asl 1 dell’Aquila, appassionato cultore di questa tradizione. Complice di Hermes e Pierluigi, la muletta Peach. “E’ arrivata ancora piccola nel mio casale - racconta -. Io aspettavo un cavallo che avrei ospitato nel mio giardino di tremila metri quadrati per una settimana. Tanta è stata la sorpresa quando dal camion, insieme al cavallo, è scesa Pheac. Il proprietario mi ha detto che, dopo lo svezzamento aveva adottato quel cavallo come ‘mamma’ e non si separava mai da lui. Per cui, quando ha visto il cavallo scendere dal camion, è scesa anche lei e non ha voluto sentir ragioni: è rimasta. Scalciava e non si faceva avvicinare. Quando il cavallo è ripartito, lei ha deciso di restare. E così sono stato costretto ad adottarla. Vive a Sutri, padrona assoluta del giardino”. Non meno importante l'incontro con Pierluigi Imperiale: “Riservato come solo gli abruzzesi sanno essere - racconta Hermes - Pierluigi fin dall’inizio ha espresso dubbi sulla riuscita dell’impresa. Nessun animale, infatti, lo aveva più percorso per intero dai tempi della transumanza delle greggi. Pierluigi ci ha seguito con il suo furgone che fungeva da ambulatorio veterinario per la mula. Lo incontravamo nei punti più difficili, agli incroci pericolosi e mi indicava la direzione. Parole poche, comunicavamo a gesti”. Così, con Imperiale via via sempre meno scettico, Hermes e Peach hanno completato il cammino in otto giorni. Otto giorni di avventure, spesso surreali, “come quando abbiamo incontrato un branco di cavalli selvatici che hanno puntato Peach e mi hanno costretto a una notte di veglia, una delle tante, nel tentativo di dissuaderli dall’avvicinarsi. Oppure come quando siamo rimasti ore e ore senza acqua attraverso uno dei punti più difficili della Puglia”, queste le disavventure vissute da Hermes e dalla sua mula. Ma ci sono stati anche tantissimi incontri che resteranno nel cuore. L’arrivo nei centri abitati spesso diventava una festa e l’accoglienza non è mai mancata. Incontri a volte incredibili: all’arrivo all’Aquila i vigili urbani hanno invitato Hermes ad allontanarsi, minacciando il sequestro di Peach. Ora la mula è tornata al suo giardino di tremila metri quadrati a Sutri, per nulla esaltata del contributo dato al riconoscimento dell’Unesco: “E’ la padrona incontrastata di quella proprietà - racconta Hermes - io torno nel fine settimana”. Probabilmente si sente ospite a casa sua.