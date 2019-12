Viterbo, frontale sulla Cassia all'altezza di Cura: tre feriti in ospedale

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 17 di giovedì 26 dicembre lungo la Cassia all'altezza di Cura di Vetralla che ha causato diversi problemi alla viabilità nel pomeriggio.

Due utilitarie si sono scontrate per cause che sono ancora da accertare si sono scontrare nel cuore del centro abitato nei pressi del bivio per Blera. A bordo delle auto c'erano, in tutto, 5 persone, 3 sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza, con un codice giallo, a Belcolle.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Ci sono diversi disagi legati alle deviazioni al traffico imposte per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.