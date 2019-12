Todi, studente viterbese trovato con la cocaina aggredisce carabinieri: condannato a un anno e sette mesi

Nella tarda serata della vigilia di Natale i carabinieri della Compagnia di Todi hanno arrestato uno studente ventisettenne residente nella provincia di Viterbo, trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina e di sostanza da taglio.

Le analisi di laboratorio hanno determinato che lo stupefacente, per quantità e principio attivo, era sufficiente per il confezionamento di circa 70 dosi, dal cui spaccio l’arrestato avrebbe potuto ricavare la somma di oltre 5.000 euro.

Il giovane, incappato in un posto di controllo nella frazione Ponterio, nel tentativo di darsi alla fuga, ha dapprima cercato di investire i militari che gli avevano intimato l’alt, quindi ha tamponato l’autovettura che lo precedeva, condotta da un agricoltore sessantenne del posto, che non ha riportato danni fisici.

Per approfondire leggi anche: Nascondeva cocaina in casa

Una volta fermato, lo studente ha reagito violentemente inveendo contro i militari. Nel tentativo di disfarsi dello stupefacente ha anche ingaggiato una colluttazione con i due carabinieri, poi costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “Media Valle del Tevere” di Todi per le escoriazioni e le contusioni subite, giudicate per entrambi guaribili in otto giorni.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno di Santo Stefano è comparso davanti al Tribunale di Spoleto che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato ad un anno e 7 mesi di reclusione, rimettendolo in libertà a seguito di patteggiamento.