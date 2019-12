Viterbo, finisce fuori strada e si ribalta con l'auto: ferito un uomo di 32 anni

Un 32enne è finito all'ospedale di Tarquinia dopo essere rimasto ferito in un incidente che è avvenuto nella serata del giorno della vigilia di Natale.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento l'auto condotta dal giovane, una Ford Focus, è finita fuori strada, per poi ribaltarsi, lungo la strada che collega Tuscania a Montalto di Castro nei pressi del bivio per la Roccaccia. Il 32enne ha fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo: nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito, in codice giallo, al pronto soccorso di Tarquinia.