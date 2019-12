Viterbo, paura a Montefiascone per una fuga di gas alla vigilia di Natale

Fuga di gas alla vigilia di Natale in una via centrale dell'abitato di Montefiascone. Nel pomeriggio del 24 dicembre, mentre tutti si preparavano per il cenone sotto l'albero, è scattato l'allarme in via Cannelle. Alle 17,30 alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco segnalando un forte odore di gas.

Una volta sul posto i vigili hanno accertato che c'era una fuga da un tubo posto su un terrazzo di un'abitazione. I vigili del fuoco hanno prima chiuso l'erogazione del gas in tutta la zona poi sono intervenuti i tecnici della società che gestisce la rete che hanno riparato il guasto. Nessun danno e nessun ferito: solo tanta paura alla vigili del Natale.