Consiglio compatto contro l'inceneritore: "Ricorreremo al Tar"

Il sindaco Giulivi: “Daremo mandato ad un legale per ricorrere al Tar contro il termovalorizzatore A2A”. Consiglio straordinario urgente quello che si è svolto ieri su tre scottanti problematiche: servizio idrico Talete; ampliamento dell’impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito in località Olivastro; progetto di impianto di recupero energetico in località Piano D’organo-Pian Dei Cipressi. Proponente A2A Ambiente spa.

Il Consiglio ha votato compatto contro l’impianto di valorizzazione e raccolta differenziata (punto 2) e contro il progetto di un termovalorizzatore della società A2A (punto 3) . Unico ad astenersi dal voto, per entrambi i progetti, Giovanni Moscherini, che dichiara: “Senza una proposta alternativa non si capisce un voto contrario”.