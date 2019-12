Viterbo, a Montalto di Castro dieci persone multate per abbandono di rifiuti grazie alle foto trappole

E' iniziata da qualche tempo l'azione dell'amministrazione comunale per contrastare l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Il corpo di polizia locale ha infatti installato, secondo le normative vigenti - delle foto-trappole nelle aree più sensibili sul territorio comunale. Sono state elevate, al momento, una decina di contravvenzioni a soggetti fotografati durante l'azione illecita dell'abbandono dei rifiuti. Il controllo con le foto-trappole consente di individuare facilmente i trasgressori nei confronti dei quali saranno avviati i procedimenti amministrativi e penali previsti.

Nel frattempo l'amministrazione comunale sta intervenendo sulle problematiche segnalate dai cittadini inerenti la raccolta differenziata. "La collaborazione dei cittadini – spiega il vicesindaco Luca Benni – è fondamentale per migliorare il servizio. Conosciamo i problemi riscontrati riguardo anche la lettura della tessera sanitaria nell'apertura dello sportello al punto Ecomobile, pertanto con la ditta incaricata provvederemo a risolvere questo problema nel più breve tempo possibile. Stiamo comunque raccogliendo tutte le segnalazioni che sono in corso di valutazione da parte dell'ufficio, affinché il servizio nel futuro prossimo possa essere migliorato. Per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti – conclude il vicesindaco Benni – il provvedimento che stiamo adottando con le foto-trappole è una necessità al fine di tutelare l'ambiente e far rispettare le regole per una città più pulita".