Civita Castellana, la Flaminia batte 1-0 Tuttocuoio: settimo risultato utile

FLAMINIA 1

TUTTOCUOIO 0

FLAMINIA Montesi, Massaccesi, Carta, Barone, Panini, Modesti, Guadalupi, Lazzarini, Staffa, Morbidelli (25’ st Polizzi), Sirbu (20' st Boldrini) A disp. Maltempi, Battistelli, Fapperdue, Mignone, Boldrini, Franco, Rizzo, Nohman All. Punzi

TUTTOCUOIO Prisco, Gautieri (30' st Lepri), Bertolucci, Wagner (11' st Diolaiti), Visibelli, Ruggero, Molinaro (33’ st Benericetti) Fino (23’ st Ercoli), Pedalino, Speziale, Chiti (28’ st De Carlo) A disp. Giannangeli, Segantini All. Infantino.

ARBITRO Fabrizio Ramondino di Palermo; assistenti di linea Giovanni Ciannarella e Ferdinando Savino di Napoli.

RETI 16’ pt Sirbu (F).

NOTE giornata fredda e ventosa. Spettatori circa 200. Calci d’Angolo 4 a 1 per la Flaminia. Ammoniti: Sirbu, Carta (F).

La Flaminia batte per uno a zero il Tuttocuoio 1957 e colleziona la sua quarta vittoria consecutiva. Un momento davvero magico per tutto l’ambiente rossoblù che festeggerà così nel migliore dei modi l’imminente Natale. Dopo un quarto d’ora i falisci si sono portati in vantaggio grazie al gol di Sirbu che dalla lunetta dell’area toscana spedisce in rete un preciso cross dal fondo di Massaccesi. Il Tuttocuoio, fanalino di coda, si dimostra combattivo e tenta di riacciuffare il pareggio con due conclusioni di Gautieri, che Montesi para in due tempi, e di Pedalino il cui tocco ravvicinato fa la barba al palo.

Nella ripresa il gioco, anche a causa del campo sempre più allentato e pesante per il fango, risulta più frammentato. Gli ospiti toscani diventano più intraprendenti, ma è la Flaminia a sfiorare il raddoppio in ben tre occasioni con Sirbu, Guadalupi e Polizzi. Il portiere Prisco riesce a neutralizzare tutte le pericolose conclusioni dei civitonici con grande bravura e reattività. Con la vittoria contro il Tuttocuoio la Flaminia sale al sesto posto in classifica generale a due lunghezze dalla zona dei play off. A Natale il panettone sarà più saporito e gustoso del solito.