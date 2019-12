Viterbo, il Comune si costituisce parte civile contro il clan della Tuscia

Il Comune si costituisce parte civile nel processo alla Mafia Viterbese. E' partita la mattina del 21 dicembre l'udienza preliminare per i 13 arrestati nell'operazione Erostrato portata a termine dai carabinieri lo scorso 25 gennaio. Sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Durante l'udienza è stata stralciata la posizione dell'albanese Gazmir Gurguri più conosciuto come Gas, 35enne residente a Canepina. Il suo difensore non ha ricevuto l'avviso di conclusione indagine e dunque si procederà separatamente. Per gli altri i pm Giovanni Musarò e Fabrizio Tucci hanno insistito per la richiesta di rinvio a giudizio. Oltre a quella del Comune ci sono state altre 19 costituzioni di parte civile.

Si riprenderà a gennaio con la discussione delle difese.