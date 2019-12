Patenti comprate, sequestrata autoscuola di Montefiascone

Quell’autoscuola aveva aperto da circa tre anni. Ma da mercoledì 18 dicembre la serrata della Denny Drive in via della Croce è abbassata e sull’uscio ci sono i sigilli fatti mettere dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura che sta indagando su un giro di patenti comprate che parte dalla Campania, passa per il Frusinate e arriva appunto fino all’autoscuola del centro dell’Alta Tuscia intestata a Giuseppe Ferraro, 44 anni, figlio di un imprenditore del settore proprietario di diverse autoscuole situate nel Basso Lazio. Da quello sta emergendo dall’inchiesta il successo delle loro attività è legato alla loro capacità di far passare facilmente gli esami, specialmente stranieri, i quiz. Ovviamente pagando.

Il sequestro preventivo, che ha coinvolto altre otto autoscuole oltre a quindici patenti di guida conseguite in maniera illecita, è stato disposto al culmine di una complessa attività d’indagine portata avanti dalla squadra mobile e dalla Digos di Caserta fin dal 2015. Grazie all’inchiesta coordinata dalla Procura, si legge in una nota della Questura casertana, “è stata disarticolata una presunta associazione a delinquere dedita stabilmente alla corruzione di funzionari pubblici e all’alterazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio della patente.