Rudy Guede lascerà il carcere di Viterbo per passare Natale a Perugia

Natale a Perugia in permesso premio per Rudy Guede, condannato con sentenza passata in giudicato per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto il 1 novembre del 2007.

Da quello che si è appreso il ragazzo di origine ivoriana sarà ospite della sua maestra elementare fino ad inizio anno e dove si reca spesso quando ha dei permessi premio.

Guede lascierà il carcere di Mammagialla, dove è detenuto dal 2008 per le feste. Ha già scontato 12 dei 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti per l'omicidio della studentessa inglese. Nel settembre scorso il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha concesso la semilibertà. Grazie alla quale può collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo. Dove negli ultimi tre mesi - sottolineano al Csc - ha mostrato un "rinnovato entusiasmo e la consueta qualità".

Guede ormai vede il traguardo della libertà. Il fine pena è fissato per il 20 giugno del 2022. Intanto l’ivoriano continua continua a studiare. Si è già laureato con 110 e lode in Lettere indirizzo “Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale” all’università di Roma Tre nel 2016.