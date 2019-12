A processo accusato di aver ucciso la fidanzata gettandola dalle scale a Ronciglione, Melluzzi consulente

Il professor Alessandro Meluzzi, psicologo, psicoterapeuta e criminologo, si è dichiarato disponibile a svolgere il ruolo di consulente di parte della difesa di Andrea Landolfi, il trentenne accusato di aver ucciso la fidanzata Maria Sestina Arcuri lo scorso 3 febbraio a Ronciglione.

Per approfondire leggi anche: Muore dopo essere caduta dalle scale



Meluzzi, noto anche per essere stato deputato e senatore con Forza Italia, nonché volto televisivo per aver partecipato a trasmissioni come “Uno Mattina, Storie Vere”, “Torto o ragione? Il verdetto finale”, “Domenica Live”, “Quarto grado”, ha inviato una e-mail agli avvocati Giacomo Marini e Gianluca Fontana, che assistono i familiari del trentenne. Nel Viterbese ha lavorato recentemente assieme alla difesa di Ermanno Fieno, condannato a 15 anni per l’omicidio della madre.

Al centro della richiesta di consulenza a Meluzzi da parte della difesa della famiglia Landolfi, ci sarebbe il nodo della testimonianza raccolta dal pm del figlioletto di 5 anni dell’imputato, il quale avrebbe confermato la tesi accusatoria, cioè avrebbe visto il padre gettare dal pianerottolo la compagna nella casa di Ronciglione della nonna di lui.

Per approfondire leggi anche: Il fidanzato a processo per omicidio

La procedura adottata per ascoltare il piccolo fu secondo l’articolo 359 del codice di procedura penale, che dà facoltà al pubblico ministero di nominare un proprio consulente per effettuare accertamenti che esulano dalle sue competenze. Ma la difesa contesta il fatto che la testimonianza non venne cristallizzata in un incidente probatorio, cosa che a parere dei legali di Landolfi invaliderebbe l’atto. Lo scorso 9 dicembre era fissata la prima udienza del processo, ma è stata rinviata al 20 gennaio prossimo, con rito ordinario, proprio per consentire al nuovo avvocato di Landolfi, appena nominato , di studiare le carte.