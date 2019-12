Doveva stare ai domiciliari, invece era a passeggio per Caprarola: vietnamita arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ronciglione, durante un controllo finalizzato anche ad accertare il rispetto degli arrestati domiciliari, hanno ispezionato la casa di un uomo residente Caprarola di origini vietnamite, e non lo hanno trovato presso la sua abitazione dove stava scontando la pena.

Immediatamente hanno avvisato la centrale operativa della compagnia di Ronciglione dell’evasione ed hanno iniziato le ricerche: i carabinieri hanno deciso di controllare il centro, ed hanno avvistato l’ evaso che passeggiava tranquillamente per quelle vie, quindi immediatamente lo hanno bloccato, dichiarato in arresto per evasione e tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.