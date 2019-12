Omicidio di Tuscania, svanito nel nulla il manovale rumeno testimone chiave nel processo

Poco dopo il ritrovamento del cadavere di Angelo Gianlorenzo, riferì di aver sentito urlare dal terreno dell’agricoltore di 83 anni ucciso il 14 agosto del 2016. Ma del manovale rumeno che raccontò di aver udito un uomo lamentarsi si sono perse le tracce. Lunedì 16 dicembre avrebbe dovuto testimoniare davanti alla Corte d’assise di Viterbo che sta processando Aldo Sassara, 75 anni, cognato della vittima, accusato di omicidio volontario. Ma il manovale non si è presentato. I carabinieri che avrebbero dovuto notificargli l’avviso hanno messo nero su bianco che l’uomo tra Marta e Tuscania è praticamente un fantasma: non ha mai preso la residenza, nessuno sa come si chiama veramente e, soprattutto, che fine abbia fatto. Proprio per questo il pm Massimiliano Siddi, alla fine della lunga udienza, aveva chiesto di poter acquisire i verbali delle sommarie informazioni rese dal manovale nell’ immediatezza dei fatti ai carabinieri di Tuscania. Ma la Corte, presieduta dal presidente del tribunale Maria Rosaria Covelli (Silvia Mattei a latere), ha respinto la richiesta ordinando di continuare le ricerche per portare in aula l’uomo a testimoniare.

Lunedì sono sfilati i testimoni dell’accusa e in particolare i familiari di Aldo Sassara. La moglie Caterina Pesci la figlia acquisita Simonetta Governatori. L’esame della coniuge è stato particolarmente nervoso con la presidente della Corte che ha richiamato la signora all’obbligo di dire la verità. Buona parte delle domande si sono concentrare sugli indumenti che l’uomo aveva messo quel giorno: sicuramente canotta azzurra (o verde chiaro) e calzoncini, mentre è rimasta l’incertezza sul gillet. I carabinieri hanno cercato a lungo uno smanicato panna (che l’uomo indossava quando fu immortalato dalle telecamere di sorveglianza in sella al suo scooter), senza mai trovarlo. La moglie ha parlato di un gillet blu, con il quale l’uomo sarebbe tornato a casa, ma non è stata in grado di ricordare se ce l’aveva quando aveva lasciato l’abitazione intorno alle 7.30 del mattino di quel 14 agosto. Quel giorno, ha ricordato la figlia adottiva durante la testimonianza, Aldo Sassara intorno alle 11 si recò nel suo locale e gli consegno delle verdure fresche prima di consumare un aperitivo. Anche lei ha riferito che indossava canotta e calzoncini. Nessun ricordo del gillet. Inoltre in qual hanno testimoniato un cugino acquisito dell’imputato, un imprenditore agricolo che ha i terreni vicino a quelli di Sassara e Gianlorenzo e un altro confinante.

Per quanto riguarda le intercettazioni disposte nella fase delle indagini i periti hanno manifestato difficoltà ad individuare i soggetti che parlano. Per questo la parte civile ha sollecitato una nuova perizia, magari individuando le voci attraverso le interviste televisive fatte in questi anni da alcuni dei familiari delle varie parti. La Corte d’assise ha rimandato ogni decisione a dopo la fine dell’esame dei testimoni.