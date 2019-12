Le minacce al portiere della Viterbese Tommaso Vitali: "Se salta la partita sarai sbalzato in aria"

“Non giochi e adesso te la facciamo pagare”. E’ il messaggio che il portiere della Viterbese, Tommaso Vitale, si è visto arrivare sul telefonino il 29 settembre mentre era seduto in tribuna. Nelle ore precedenti infatti aveva ricevuto una serie di minacce tramite WhatsApp che lo invitavano a favorire la sconfitta dei gialloblù nella partita casalinga con la Vibonese. D’accordo con la società, e scosso da quei messaggi, l’estremo difensore quel giorno non scese in campo e si accomodò in tribuna. Ma anche li fu raggiunto dai messaggi minatori, così, insieme ai dirigenti, decise di denunciare tutto alla Questura.

Quella fu la prima denuncia presentata quel giorno. Poi seguì una di un calciatore della Pro Vercelli e un’altra di un giocatore del Monza in ritiro ad Alessandria per la sfida contro l’Under 23. Le indagini che hanno portato all’identificazione di un 25enne originario della provincia di Catania sono state avviate a Viterbo dalla Digos e dalla squadra mobile. Poi la competenza è passata a Vercelli perché le prime minacce, anche se per pochi minuti, sono avvenute lì.

L’uomo ritenuto responsabile delle minacce si era procurato i numeri dei calciatori tramite i social e nei giorni appena precedenti alla sfida contro la Vibonese ha iniziato a inviare dei messaggi a Vitali. “Sei nel mirino e può succedere una cosa molto brutta, quindi occhio a quello che accade che ci sono troppe scommesse sul due, se salta la partita ti puoi considerare sotto mirino”; “Sarai sbalzato in aria se salta la partita”; “Puoi denunciare a me non frega nulla, però sappi che sarai morto”. In altri messaggi si parlava di “albanesi e calabresi” che erano dietro alle scommesse sulla sconfitta della Viterbese. Per rendere credibili le sue minacce al portiere è stato inviato anche lo screenshot di una giocata da 2.500 euro effettuata su un portale di scommesse. I carabinieri di Alessandria sono arrivati allo scommettitore seriale grazie al lavoro della Digos di Viterbo che aveva svolto accertamenti sia sul numero dal quale erano partiti i messaggi WhatsApp che sulla giocata. La sim era intestata a un morto, mentre è stata la foto della giocata, seppur artefatta, a tradire lo scommettitore. Tramite i numeri di serie gli agenti viterbesi erano riusciti a risalire al profilo del soggetto che si era registrato sul portale per le puntate online presentando la carta d’identità, il codice fiscale e una carta di crediti prepagata.



I rapporti con la criminalità, da quello che è stato appurato dalle indagini, erano solo millantati. L’uomo denunciato è uno scommettitore incallito che probabilmente a causa di questo vizio si è indebitato e ha pensato bene, per recuperare i soldi, di “pilotare” alcune gare di terza serie (meno sotto i riflettori rispetto a quelle della A) minacciando alcuni dei protagonisti. E’ stato denunciato a piede libero per estorsione aggravata.