Riapre la gioielleria di Cura di Vetralla assaltata dalla banda della spaccata

Riapre l'oreficeria di Laura Pacifici a Cura di Vetralla dopo il tentativo di furto avvenuto nei giorni scorsi: "Hanno fatto un danno importante ma siamo di nuovo al lavoro" commenta l'orefice "Ora ho bisogno della vicinanza di tutti i vetrallesi". Tentativi di furti negli appartamenti, materiali edili rubati nei furgoni e, la primavera scorsa, perfino un incendio appiccato ad un bar in piazza, a Cura, dopo aver sfondato la porta di ingresso. Cronache di una cittadina sempre meno al sicuro ma che cerca di ripartire. Sempre. Anche grazie all'intervento tempestivo delle forze di polizia e l'impegno di vicini e passanti che danno l'allarme.

Avevano rubato un'auto di notte a Blera, una BMW X5, andandosi a schiantare contro la saracinesca del suo negozio nel tentativo di entrare e rubare. Il boato fragoroso in piena notte, erano infatti le ore una, ha svegliato i residenti di via Blera, dove si trova il negozio. "Le persone che abitano sopra la mia oreficeria hanno visto i delinquenti, erano in tre" racconta Laura Pacifici "I ladri hanno cercato di rimuovere la saracinesca per entrare ma era incastrata, il vetro blindato ha fatto il suo dovere, quindi non hanno potuto far altro che fuggire". Il tentativo di sfondare la saracinesca è stato eseguito in retromarcia e l'auto è stata trovata ancora in quella posizione dai carabinieri della stazione di Vetralla, quando sono arrivati sul posto. Dei malviventi ovviamente nessun traccia, se non quella lasciata sulle registrazioni delle telecamere.

"Avevo allestito proprio quel giorno la vetrina per il Natale, un lavoro minuzioso. Hanno distrutto tutto. Fortunatamente non ho avuto grossi danni ai gioielli esposti. Ora ho dovuto ricominciare tutto da capo".