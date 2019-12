Nascondeva cocaina nella sua abitazione di Capranica, denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Capranica, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno intercettato un auto insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo alla guida. Infatti il conducente un uomo del posto di 35 anni, alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga accelerando la corsa; i militari si sono messi all’inseguimento e poco dopo lo hanno bloccato. Una volta messo in sicurezza hanno proceduto alla perquisizione, trovandolo in possesso di mezzo grammo di cocaina. Immediatamente i militari intervenuti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del soggetto ed a casa hanno trovato un’altra dose di cocaina oltre a 47 grammi di sostanza da taglio e materiale per confezionare le dosi. Al termine delle perquisizioni il soggetto è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione della Procura di Viterbo