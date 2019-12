Lago più pulito con la paratia che raccoglie rifiuti galleggianti

Un giornata per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo di prodotti “plastic free” (liberi dalla plastica) unita alla promozione della pratica sportiva. Il tutto con una novità: l’installazione, presso il Fosso della Lega (vicino al parco giochi), di un sistema d’intercettazione dei rifiuti galleggianti, per convogliarli in un’area di raccolta, così da impedire che si riversino nel lago e poi, attraverso il fiume Marta, nel mar Tirreno.

Si tratta del progetto “Ripuliamo il lago d’inverno” in programma il 12 gennaio prossimo, messo in campo dall’assessorato all’Ambiente e vincitore del bando regionale del Lazio, dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale.