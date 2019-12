Perdita da una condotta idrica provoca frana in via Cima a Viterbo

Frana nel pomeriggio del 14 dicembre in via della Cima a Viterbo. Una porzione di terreno si è staccata finendo in un giardino. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Lo smottamento, secondo quanto emerso dai primissimi accertamenti, sarebbe stato causato dalla perdita di una condotta idrica che costeggia via della Mazzetta, la strada che sta proprio sopra. Il tutto è avvenuto poco dopo le 17.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei unità e due mezzi, gli agenti della polizia locale e i tecnici della Talete che hanno lavorato fino a tarda sera per individuare la condotta rotta e riparare la perdita che ha causato lo scivolamento del terreno.

Per approfondire leggi anche: Frana in strada Acquabianca



Per i vigili del fuoco è stata un’altra giornata di intenso lavoro dopo quella di venerdì 13 dicembre caratterizzata dalla pioggia e dal forte vento in tutto il territorio provinciale . Dall’inizio della giornata fino all’ora di cena sono stati una trentina gli interventi portati a termine dai vigili in varie parti della provincia per rimuovere alberi e rami spazzati via dalle forti folate di vento. In questo senso è stata particolarmente sollecitata la stazione di Civita Castellana: le chiamate si sono concentrate nella zona del civitonico, Orte, Gallese, Nepi e Bassano Romano