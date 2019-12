Il presepe vivente non si farà

L’annullamento del presepe vivente riesce a mettere d’accordo in maniera trasversale tutta la politica, partendo da Fratelli d’Italia, passando per il Partito democratico per finire al Movimento civico. Tutti concordi nel criticare aspramente l’operato dell’amministrazione Giulivi. Altro che “Recuperiamo la storia, rigeneriamo la città, riprogettiamo il futuro”. “Un Comune chiuso - dicono -, che non ascolta, non riceve e mette in campo iniziative che colpiscono duramente l’associazionismo locale che è la linfa vitale della città. Potremmo definirla, l’amministrazione degli annullamenti e degli sfratti, questo è quello che ricordiamo di questi mesi. Oggi è la volta del presepe vivente, annullato a soli 14 giorni dalla sua inaugurazione”.