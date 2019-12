Nascondeva mezzo chilo di marijuana a Bassano Romano, arrestato dai carabinieri

Trovato con circa 500 grammi di marijuana, arrestato dai carabinieri. I militari della stazione di Bassano Romano, hanno arrestato un uomo di 40 anni del luogo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che in precedenza era stato più volte denunciato dagli stessi carabinieri della stazione durante vari servizi di controllo del territorio in cui veniva sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti.

A seguito delle denunce la Procura di Viterbo, ritenendo validi gli indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri, ha emesso un'ordinanza di arresto per reati di armi e droga, che è stata eseguita nei confronti del pregiudicato, che è stato tradotto agli arresti domiciliari per scontare la pena detentiva.