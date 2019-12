Rifiuti pericolosi a Castel Sant'Elia, la Procura sequestra due autodemolizioni

Castel Sant'Elia, perquisizioni e sequestri durante i controlli negli autorottamatori. I carabinieri forestali di Viterbo hanno sequestrato tre aree, due a Castel Sant'Elia e l'altra a Roma, oltre a una decina di carcasse di auto per irregolarità legate alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Per approfondire leggi anche: Scoperta rivendita di ricambi abusiva

I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Viterbo in codelega con il nucleo operativo radio mobile della Compagnia carabinieri di Civita Castellana, con il Nipaf di Roma e il nucleo elicotteri, hanno portato a termine una serie di perquisizioni nelle province di Roma e Viterbo.

Per approfondire leggi anche: Motori riciclati, blitz della Polstrada

L'attività di indagine, coordinata dalla Procura, è stata in particolare incentrata sulla gestione di rifiuti pericolosi e nella fattispecie di autoveicoli rottamati condotta in questi centri. L'attività investigativa, ancora in corso di approfondimento, ha riguardato quindi titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di autodemolizione e il rispetto delle prescrizioni in esse contenute, al fine di evitare compromissioni delle matrici ambientali nei siti ove viene esercitato lo stoccaggio, la bonifica e il successivo smontaggio delle carcasse degli autoveicoli.