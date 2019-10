Contro il pakistano anche due sedicenni

Saranno ascoltate dal gip lunedì prossimo le due ragazze sedicenni che sostengono di essere state avvicinate e molestate dal pakistano di 29 anni finito in carcere a maggio perché accusato di essere il pedofilo seriale che terrorizzava le bambine di Viterbo e liberato a fine luglio dopo che le quattro vittime non lo avevano indicato come il molestatore durante il riconoscimento all’americana.

Il gip Francesco Rigato ha accolto la richiesta di un nuovo incidente probatorio avanzata dal pm Chiara Capezzuto che, nelle scorse settimane, ha arricchito il fascicolo a carico del bracciante pakistano con dei nuovi elementi raccolti dalla polizia. Si tratta delle testimonianze di due sedicenni che sostengono di essere state avvicinate dall’indagato che avrebbe tentato degli approcci di tipo sessuale con loro. Uno degli episodi risale al 2018, l’altro al 5 settembre scorso, vale a dire dopo che il pakistano era tornato libero a fine luglio.

Il gip ha deciso di “cristallizzare” anche la loro versione dei fatti e dunque lunedì saranno ascoltate, in forma protetta, le due adolescenti e una loro coetanea che sarà ascoltata in qualità di testimone. Avrebbe assistito a uno dei due episodi in questione e sarà chiamata a ricordare davanti alle parti.

Il pakistano era finito in carcere accusato di aver tentato di violentare due bambine di origine straniera, di 11 e 10 anni, mentre giocavano sotto casa. Le piccole, secondo l’accusa, sarebbero state palpeggiate e l’uomo avrebbe tentato di toccarle nelle parti intime. Durante la custodia cautelare si aggiunsero altre due denunce, sempre risalenti a maggio. Una bambina di 12 e una di 13 sostennero di essere state vittime di episodi simili. Contro il pakistano c’erano anche dei filmati delle telecamere di sorveglianza che riprendevano l’uomo mentre seguiva una delle bambine in piazza San Faustino. “Andavo in tabaccheria”, sostenne il bracciante che non venne creduto e venne rinchiuso in carcere.

Tuttavia a fine luglio, durante il primo incidente probatorio, nessuna delle quattro bambine ha indicato con certezza il pakistano di 29 come l’uomo che le aveva molestate. Dunque l’indagato (che è assistito dagli avvocati Marina Bernini e Samuele De Santis) fu scarcerato dopo un aio di giorni.Ma la Procura non si è arresa ed ha raccolto altri elementi contro di lui.