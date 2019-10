Furti in villa, arrestata collaboratrice domestica

I carabinieri di Nepi hanno arrestato una donna residente a Roma, di 45 anni, sorpresa mentre usciva da una villa di un imprenditore del luogo, con alcuni monili d’oro, risultati rubati nella dimora, per un valore di circa 8.000 euro. La donna è una collaboratrice domestica in quella villa. In casa della 45enne romana i carabinieri hanno trovato altri oggetti in oro sempre trafugati dalla stessa abitazione per un valore di circa 20.000 euro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. La donna è agli arresti domiciliari.