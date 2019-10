Vox Populi, comune parte civile contro gli imprenditori

“Perché il Comune di Acquapendente non si è costituito parte civile contro l’ex sindaco Bambini?”. La domanda se la pongono la Lega e l’avvocato difensore di uno degli imputati nel processo Vox Populi su presunti appalti truccati.

“Ad Acquapendente - puntano il dito l’avvocato Valentini e la Lega - la bilancia della giustizia dell’amministrazione Ghinassi pende da una parte. Il Comune si è costituito parte civile contro alcuni indagati e non contro altri. Ci sono figli e figliastri?”.

Al centro dell’inchiesta Vox Populi una presunta cordata di imprenditori pronti a versare tangenti per spartirsi le gare pubbliche ad Acquapendente. Le indagini sfociarono nell’autunno del 2016 in una serie di misure di custodia cautelare successivamente annullate dalla Cassazione.

“Dopo due anni dalla prima udienza davanti al gup, le cinque persone indagate dal filone bis di Vox Populi sono sempre in attesa delle loro sorti giudiziarie – riprendono dalla Lega -. Lascia sconcertati la scelta dell’amministrazione Ghinassi. Anche da un punto di vista legale la scelta non risulta corretta, soprattutto in caso di assoluzione degli indagati per cui il Comune si è costituito parte civile e di condanna degli altri”. Per la Lega le motivazioni sono solo politiche: “Sono queste la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione a maggioranza Pd? E’ facile associare tale scelta più a una protezione o copertura politica che a motivazioni giudiziarie. Possiamo anche aggiungere, visto l’avvicinarsi delle elezioni amministrative del 2021, che tutto questo sia per preparare il terreno con un’immagine pulita del partito”.

Anche l’avvocato Enrico Valentini, difensore di un imputato, non è tenero: “Sono rimasto perplesso da quanto il Comune di Acquapendente ha diramato tentando di giustificarsi sul mancato esercizio dell’azione penale contro l’ex sindaco Bambini. Infatti, il Comune dice di essersi costituito parte civile per gli stessi capi nell’altro procedimento penale, quindi di aver rispettato il criterio di imparzialità. Visto il nebuloso e fuorviante comunicato comunale devo cercare di fare chiarezza”.

Valentini spiega: “Il capo di imputazione che pende sopra al capo dell’ex sindaco Bambini è lo stesso per cui è accusato altrettanto ingiustamente un altro imprenditore aquesiano. Siccome gli stessi concorrono nella commissione del reato, perché chiedere il risarcimento del danno (qualora un danno ci sia) solo all’imprenditore e non al concorrente nel reato? Quindi il Comune per un reato assertivamente commesso da due persone chiede il risarcimento a una sola, sostituendosi ai giudici. Ribadisco la mia condizione di difensore per cui entrambi sono innocenti, ma l’atteggiamento risarcitorio del Comune doveva essere uguale per entrambi”.