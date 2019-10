Assicurazioni auto, controlli della Polstrada

Gli uomini della sezione polizia stradale di Viterbo e dei distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, in questi ultimi giorni, hanno messo in campo una serie di attività specialistiche all’insegna della regolarità del trasporto delle merci. Lo scopo è quello di fare in modo che sulle strade della Tuscia venga rispettata una leale concorrenza nell’autotrasporto.

Sono stati contestati ben due “trasporti abusivi” il quale prevede sanzioni pecuniarie, che partono da un minimo di euro 4.130, unitamente al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Inoltre, i dispositivi, messi in campo per verificare il rispetto della copertura assicurativa in ambito provinciale, hanno consentito di controllare 230 veicoli, anche grazie al sistema “street-control”: gli operatori hanno proceduto al controllo di ulteriori 26 veicoli, identificando 30 persone. L’attività effettuata ha consentito di redigere diversi verbali per infrazioni al codice della strada, riguardanti la mancata copertura assicurativa con sequestro di un’autovettura, 5 mancate revisioni, un art.174 in merito al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo di un autista di un “mezzo pesante”, oltre ad altre infrazioni di vario genere.

Tali verifiche e controlli proseguiranno in maniera assidua su tutte le principali arterie della nostra provincia.