Il pubblico ministero Franco Pacifici, titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Maria Sestina Arcuri, ha chiesto il giudizio immediato per Andrea Landolfi, il fidanzato della ragazza, in carcere a Regina Coeli dallo scorso 25 settembre. Sarà il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Viterbo, Francesco Rigato, a dover decidere. Andrea Landolfi, tramite il suo legale, l’avvocato Luca Cococcia, aveva chiesto gli arresti domiciliari, rifiutati, dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuto in carcere. Davanti al giudice, Andrea si è avvalso della facoltà di non parlare. A questo punto la parola passa al gip Rigato, lo stesso che ad aprile disse no alla richiesta del carcere per Landolfi. Richiesta successivamente accolta dal tribunale del Riesame.