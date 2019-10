Caporalato, allevatore in manette

Allevatore arrestato per caporalato. L’accusa è di aver sfruttato quattro stranieri, facendoli lavorare come pastori per troppe ore rispetto al normale; per aver dato loro un salario da fame; per averli trattati come bestie o quasi. A Viterbo i carabinieri hanno trovato un casaletto di campagna senza acqua potabile, senza energia elettrica, senza finestre (per non parlare delle condizioni interne a quella che definire abitazione è troppo). Qui alloggiavano, nelle poche ore di riposo, quattro lavoratori impiegati nell’allevamento delle pecore, in condizioni igieniche pessime, come certificato anche dalle autorità sanitarie.