Controlli dei carabinieri nelle scuole con cani antidroga

Nell’ambito dei controlli contro i reati di droga e microcriminalità, i carabinieri di Viterbo hanno effettuato servizi di prevenzione anti droga presso gli istituti scolastici superiori. I controlli si sono svolti all'Orioli e al Da Vinci. I militari, con l'ausilio di cani antidroga, hanno controllato nei bagni, nei luoghi comuni e in diverse aule individuate a campione. Nel corso dei controlli non è è stata rinvenuta droga. Massima è stata la collaborazione dei docenti e dei responsabili degli istituti, che seppure preventivamente non avvisati hanno apprezzato l’operazione dei carabinieri. I controlli dei carabinieri continueranno a campione anche in altre scuole del territorio.