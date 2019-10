Auto contro autocarro, gravissimo ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto intorno alle 7 di lunedì 7 ottobre a Montefiascone. L’impatto, violento, si è verificato tra via Dante Alighieri e via Aldo Moro. Il 15enne si trovava a bordo di un piccolo autocarro ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Illesa la ragazza che si trovava a bordo dell’auto, una Audi A3. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118, è intervenuto Pegaso. La dinamica dell’incidente è al vaglio del carabinieri di Montefiascone.