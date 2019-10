Ricercato per violenza sessuale, arrestato a Viterbo

I carabinieri di Viterbo, durante un controllo, hanno fermato uno straniero di 50 anni. L'uomo, senza fissa dimora e in fuga per avere commesso un crimine di violenza sessuale a Roma nello scorso mese di luglio, aveva fatto perdere le sue tracce ed era ricercato per essere arrestato. A quel punto i carabinieri di pattuglia lo hanno bloccato, messo in sicurezza e dichiarato in arresto a seguito della misura cautelare del Tribunale di Roma e tradotto presso il carcere di Viterbo per scontare la pena.