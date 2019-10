Strada Acquabianca chiusa, interverrà il Genio

Frana tra La Quercia e Vitorchiano, in strada Acquabianca: è il momento della messa in sicurezza e del consolidamento. Ma per farlo serve un intervento del genio civile. Infatti, la frana ha lasciato dietro di sé delle rocce che minacciano di cadere. Da qui la necessità di mettere in sicurezza la parete rocciosa. Solo dopo si potrà pensare a riaprirla alla viabilità, ma per giorni non se ne farà nulla. Di sicuro ci saranno altri sopralluoghi degli specialisti dei vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti subito dopo l’accaduto. L’Acquabianca è di competenza dell’amministrazione provinciale: “La strada è chiusa al traffico – spiega il presidente Pietro Nocchi -. Ci stiamo lavorando. Abbiamo scritto subito una lettera alla Regione Lazio (precisamente al genio civile) affinché al più presto si possa effettuare un sopralluogo congiunto con noi della Provincia. Dobbiamo, infatti, capire le indagini da fare per il consolidamento necessario”. Infatti, dopo la frana di mercoledì mattina, intorno alle 6,30, la priorità ora è ripristinare la sicurezza. Poi si passerà a sgombrare la strada dai massi. Per fortuna l’altro ieri mattina non ci sono stati danni per le persone, ma poteva capitare anche il peggio. Lo stesso sindaco Giovanni Arena spiega così l’accaduto: “Un costone è precipitato sulla strada che ora non è praticabile. Per fortuna, un’auto che passava in quel momento è riuscita a frenare in tempo. Dal lato della viabilità, i residenti del quartiere Acquabianca e Colle Verde passeranno dallo svincolo di Bagnaia e arriveranno a Viterbo dalla superstrada”.