Un chilo di hashish nello zaino, in manette

Nell’ambito dei controlli del territorio, disposti dal comando provinciale dei carabinieri nella sera di mercoledì 2 ottobre nei quartieri San Faustino e Pilastro, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, hanno arrestato in flagranza di reato di un cittadino originario del Gambia, K.B. di 25 anni, senza fissa dimora.

Furante uno specifico servizio antidroga, i militari attuavano un servizio di osservazione a distanza nei confronti di uno spacciatore, ultimamente divenuto il punto di riferimento per numerosi assuntori di stupefacenti anche minorenni , in quei quartieri. Il giovane, notato in via signorelli e proveniente a piedi da San Faustino, veniva bloccato all’interno del parco comunale di viale Bruno Buozzi. Alla vista dei militari tentava la fuga dando seguito ad un prolungato inseguimento tra le vie del quartiere, venendo successivamente bloccato in via Da Vinci. per tentare nuovamente la fuga dava in escandescenza ed opponeva resistenza, colpendo i militari operanti e l’autovettura di servizio.

All’interno della borsa a tracolla dello spacciatore, i militari sequestravano undici panetti di hashish del peso complessivo di 1.100 grammi, assieme ad oltre 500 euro in diverse banconote, frutto della proficua attività di spaccio. inoltre nello zaino veniva trovato un forte deodorante, probabilmente adoperato per eludere i controlli e non far sentire l’odore dell’hashish.

Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, il gambiano è stato stato tradotto in carcere. Lo stesso spacciatore, ormai noto ai carabinieri e per questo monitorato, era già stato controllato e denunciato più volte dai carabinieri della compagnia di Viterbo sempre per spaccio di droga