Cerca di pagare con banconote false, arrestato

I carabinieri della stazione di Orte, hanno fermato all’interno di un centro commerciale un cittadino originario di Terni di 45 anni, che aveva tentato di comprare merce con una banconota falsa. L’ avventore infatti si era presentato alla cassa tentando di pagare con una banconota da 50 euro. La cassiera tentava più volte di passarla nel lettore di banconote, ma sempre con esito negativo, allora l’ avventore tentava di pagare con una banconota vera, anche per non destare sospetti. L’ azione non sfuggiva all’osservazione di un carabiniere libero dal sevizio, che per volerci vedere chiaro, fermava il soggetto, si qualificava e chiedeva ausilio ai carabinieri della stazione di Orte competenti per territorio, e insieme procedevano ad un controllo di profondità, al termine del quale trovavano il soggetto con 750 euro falsi nel portafogli. Estendevano quindi la perquisizione all’interno della abitazione e trovavano una mazzetta di pezzi da 50 euro genuini per oltre 2000 euro, ed un grossa valigia con capi di abbigliamento di marche famose, felpe giubbotti e scarpe, tutti contraffatti. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il materiale veniva tutto sequestrato ed il commerciante veniva dichiarato in arresto.