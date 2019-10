Maltempo, strade allagate e traffico bloccato

Pioggia torrenziale a Viterbo intorno alle 12 di mercoledì 2 ottobre. In pochi minuti strade allagate e traffico in tilt in molti quartieri. Disagi si sono registrati sulla Tangenziale nei pressi del negozio Eurospin e al Riello. In via Genova alcune auto sono rimaste bloccate sul sottopasso mentre lunghe code si sono registrate sulla Teverina. Il maltempo ha colpito in mattinata anche Pescia Romana, dove una tromba d’aria ha scoperchiato capannoni e sradicato alberi.