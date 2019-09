Si cercano altri resti sulla Palanzana

Ora i carabinieri attendono le decisioni della magistratura prima di avviare gli accertamenti scientifici per risalire al profilo genetico del teschio ritrovato qualche giorno fa da due cercatori di funghi nei boschi della Palanzana. Il reperto è stato recuperato dai carabinieri della Compagnia di Viterbo che hanno utilizzato le coordinate che erano state registrate dai due cercatori di funghi tramite la geolocalizzazione dei loro smartphone.

I carabinieri hanno scandagliato a largo raggio tutta la zona boscosa intorno a dove è stato ritrovato il teschio per capire se c’erano altri resti. Non è stato però trovato nulla. L’ipotesi è che il cranio sia arrivato li trascinate dall’acqua di un vicino torrente oppure tramite gli animali selvatici che popolano il bosco. Non è escluso che nei prossimi giorni vengano organizzate delle battute nelle aree boscose adiacenti per provare e ritrovare altri resti umani.

La scoperta del teschio è stata immediatamente collegata alla lista delle persone scomparse negli ultimi anni nella Tuscia. Ma questo è un passo successivo. Infatti prima dovranno essere conclusi degli studi per capire quanto è “vecchio” il teschio e poi avviare le analisi per estrapolare il dna e compararlo, magari, con il profilo generico di qualche familiare di persone scomparse da anni. Il teschio è conservato dai carabinieri che attendono dunque le decisioni dell’autorità giudiziaria per cercare di dare un’identità ai resti ritrovati nel bosco. i tempi tuttavia si annunciano piuttosto lunghi.