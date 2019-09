Disabile caduto, assolti in tre

Erano accusati di aver fatto cadere un coetaneo disabile. Ma il giudice li ha assolti dall’accusa di lesioni gravi volontarie per aver fatto andare a terra, in concorso tra loro, un ragazzo con handicap mentre era in bicicletta. Per la precisione, due dei tre ventenni "sono stati assolti con formula piena", dice soddisfatta Noemi Palermo, il loro legale difensore. Il terzo giovane, difeso dall’avvocato Vincenzo Petroni, è stato assolto per lieve entità del fatto dopo che il giudice aveva derubricato il capo d’accusa da lesioni volontarie alle meno gravi lesioni colpose.

In ogni caso, i fatti sono avvenuti il 24 novembre del 2015 a Bassano Romano: secondo la procura, tre giovani del posto avevano detto alla persona offesa di attaccarsi allo specchietto dell’auto di uno dei tre. Lui era caduto e si era fatto molto male. Al che, i genitori del ragazzo avevano denunciato gli amici del figlio (che sconta una disabilità intellettiva di tipo medio).

L’iscrizione delle notizie di reato è del 15 marzo 2016. I tre assolti hanno 22, 23 e 24 anni. Due residenti a Bassano e uno a Civita Castellana. Nel decreto di citazione a giudizio si legge che i tre “lo facevano pedalare aggrappato con un braccio alla vettura su cui viaggiavano così da farlo rovinare a terra e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 35 giorni”.

In una precedente udienza, davanti al giudice Giovanni Pintimalli sono apparsi i tre giovani imputati che si sono difesi respingendo ogni accusa. respingendo la ricostruzione della Procura che li accusava di aver volutamente provocato la caduta del loro amico.

Il giudice ha dato loro ragione. Il pubblico ministero aveva chiesto, invece, al termine della requisitoria la condanna e una pena a nove mesi.